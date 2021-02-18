Украина продлила адаптивный карантин до конца апреля

0

Правительство соседней страны до конца апреля продлило карантин, введённый из-за пандемии коронавируса.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, стране удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. В связи с этим решено ввести адаптивный карантин до 30 апреля и возобновить действие карантинных зон.

Украина вернётся к модели адаптивного карантина. В областях будут вводить разные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации, — заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что чрезвычайное положение в области общественного здоровья в Молдове ранее было продлено до 15 апреля, а с 17 февраля вступили в силу новые ограничения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.