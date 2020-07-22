Украина продлила адаптированный карантин до конца лета

Украина продлила адаптированный карантин до конца лета

Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения.

Новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа, будет регламентировать установление карантина на территории Украины, передаёт rbc.ua. В чем отличие – в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности, пояснил министр здравоохранения соседней страны.

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