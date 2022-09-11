Украина приветствует решение властей Молдовы запретить полёты в Россию

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Как отметил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, этим решением Молдова фактически синхронизирует свою позицию с позицией стран ЕС и других государств, официально прекративших полёты в РФ.

– Мы приветствуемрешение Администрации гражданской авиации Республики Молдова о запрете молдавским авиакомпаниям совершать полёты в воздушном пространстве РФ…Это логичный ответ на развязанную Кремлём против Украины и против всего цивилизованного мира войну. Изоляция страны-агрессора должна быть полной, в том числе она должна исключать возможности граждан этой страны путешествовать в демократические государства. В то же время, и не в последнюю очередь, на мой взгляд, это важно и сквозь призму обеспечения безопасности самой Молдовы, – заявил Перебийнис в комментарии для портала deschide.md.

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