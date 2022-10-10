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Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов энергетических объектов. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

– Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы. Даже после того, как была остановлена ​​Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнёрами по экспорту электроэнергии. Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы, – пояснили в Минэнерго, передаёт epravda.com.ua.

Напомним, что 33% электроэнергии Молдова закупала до настоящего времени у Украины. Власти РМ пока не прокомментировали заявление Минэнерго соседней страны.

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