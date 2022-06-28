Украина пополнила список стран, признающих просроченные загранпаспорта граждан Молдовы

Украина пополнила список стран, признающих просроченные загранпаспорта граждан Молдовы

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Таким образом, граждане Молдовы смогут въезжать на территорию Украины на основе паспортов с продлённым сроком действия. На сегодняшний день молдаване могут пользоваться просроченными паспортами в девяти странах: России, Израиле, Латвии, Армении, Эстонии, Ирландии, Хорватии, Азербайджане и Украине.

При этом власти Эстонии предупредили, что по техническим причинам для граждан Молдовы, предъявляющих на границе паспорт, срок действия которого истёк, процедура пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно.

Ранее МИДЕИ уведомило власти других стран о решении Молдовы продлить срок действия паспортов и попросило признать их действительными на своей территории. Первыми это сделали Россия, Израиль и Латвия.

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