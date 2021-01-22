Украина оставила Молдову в списке стран “зелёной” зоны

Украина оставила Молдову в списке стран “зелёной” зоны

Граждане Молдовы, прибывающие в Украину, не обязаны предъявлять на границе отрицательный результат теста на COVID-19 и не должны соблюдать карантин.

Документ вступил в силу сегодня, 22 января. Информацию представило Министерство здравоохранения соседней страны.

В то же время обязательной для наших граждан остаётся медицинская страховка, которая сможет покрыть все расходы, связанные с COVID-19.

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