Украина оставила Молдову в списке стран “зелёной” зоны

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Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” и “зелёной” зон.

В “красной” зоне остаются: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие. В “зелёную” зону попали: Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие государства, передаёт news.rbc.ua.

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