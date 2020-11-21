Украина оставила Молдову в списке стран “зелёной” зоны

Украина оставила Молдову в списке стран “зелёной” зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран “красной” и “зелёной” зон. 

В “красной” зоне остаются: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие. В “зелёную” зону попали: Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие государства, передаёт news.rbc.ua.

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