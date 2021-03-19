Украина оставила Молдову в “красной зоне”

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Минздрав соседней страны обновил сегодня список государств “красной зоны”. В него вошли 44 страны, в том числе Республика Молдова.

Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19. В то же время, если человек прибыл из страны “красной зоны”, его ждёт 14-дневная самоизоляция.

Для её прекращения путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.

Правила карантина одинаковы для всех въезжающих и зависят от того, в какой зоне находится страна, откуда следует путешественник.

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