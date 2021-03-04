Украина может вернуться к жёсткому локдауну

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Власти соседней страны заявили о начале третьей волны коронавируса.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что в стране началась третья волна пандемии COVID-19. В связи с этим возможен возврат к жесткому локдауну, передает novostipmr.com.

По его словам, как только большая часть областей перейдут в красную зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна, который действовал ранее. Шмыгаль также отметил, что не стоит надеяться, что вакцинация поможет этого избежать.

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