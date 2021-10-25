Украина может столкнуться с проблемами в энергетике

В большинстве городов и районов Украины подали тепло в детские сады и школы и начали подключать жилые дома. Об этом сообщило интернет-издание vesti.ua. По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, скрытые до поры проблемы проявятся уже при старте отопительного сезона:

– С высокой долей вероятности мы увидим массовые прорывы теплосетей и аварийные отключения. Даже Киев начинает отопительный сезон очень тяжело. Во многих местах трубы еще ремонтировать не закончили. А вот с малыми городами будет куда сложнее. Там и денег на авансовые платежи “Нафтогазу” нет для запуска отопительного сезона, и сети не выдерживают.

Эта зима будет значительно труднее прошлогодней. Если с подачей тепла энергетики хоть и с трудом, но смогут справиться, то с электроэнергией все не так просто. Обеспечить пиковые уровни потребления электроэнергии можно только с помощью тепловых электростанций. Если в прошлом году значительную часть топлива для них составлял газ, то теперь он слишком дорог. А другого топлива попросту не хватает. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, на складах накоплено всего 600 тысяч тонн угля – в разы меньше необходимого. В стране простаивают уже 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). На их складах угля в четыре раза меньше, чем предполагал утвержденный Министерством энергетики план. Меньше 10-дневных запасов топлива остается на Бурштынской, Запорожской, Змиевской, Криворожской, Кураховской, Трипольской и Углегорской ТЭС. Славянская ТЭС уже остановила работу из-за нехватки угля. И время для пополнения недостающих запасов упущено:

– Что самое печальное, повлиять на ситуацию мы уже не можем. Уголь просто физически не сможем привезти. Логистика не сработает. А газ не подешевеет за это время, чтобы мы могли газом электроэнергию производить, — отметил Попенко.

В результате Киеву и другим городам Украины может не хватить электроэнергии. Велика вероятность того, что жителей страны ожидает возврат в девяностые годы, когда свет в квартирах давали по расписанию.

Как отмечает издание, выходов у властей Украины не так много. Либо сжигать вместо угля очень дорогой газ, либо обратиться за помощью к России и Белоруссии, разблокировав импорт электроэнергии.

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