Украина исключила Молдову из списка стран “красной” зоны

Украина исключила Молдову из списка стран “красной” зоны

Украина обновила список стран “красной” и “зелёной” зон по распространению COVID-19. Список с информацией по состоянию на 30 октября доступен на сайте Минздрава соседней страны.  

Согласно обновленным данным, Молдова впервые за долгое время попала в “зелёную” часть списка стран, по приезде из которых самоизоляция не нужна, пишет pravda.com.ua.

Напомним, что ранее и Румыния исключила нашу страну из “красного” списка.

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