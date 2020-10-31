Украина исключила Молдову из списка стран “красной” зоны

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Украина обновила список стран “красной” и “зелёной” зон по распространению COVID-19. Список с информацией по состоянию на 30 октября доступен на сайте Минздрава соседней страны.

Согласно обновленным данным, Молдова впервые за долгое время попала в “зелёную” часть списка стран, по приезде из которых самоизоляция не нужна, пишет pravda.com.ua.

Напомним, что ранее и Румыния исключила нашу страну из “красного” списка.

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