Украина готова признать молдавские сертификаты о вакцинации

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В этом случае гражданам Молдовы, привившимся от COVID-19, не придётся предъявлять ПЦР-тесты при въезде в соседнюю Украину. Достаточно будет иметь при себе сертификат о вакцинации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о взаимном признании справок о вакцинации от коронавируса ведутся с властями Венгрии, Молдовы, Грузии и Турции, передаёт ru.slovoidilo.ua.

– Цифровой COVID-сертификат будет синхронизирован с сертификатом ЕС с июля. Но мы не хотим ждать до июля, поэтому я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, готовы также Молдова, Грузия, Турция, – отметил Кулеба.

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