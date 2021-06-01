Украденные 200 тысяч леев потратил на “еду и сигареты”: в столице задержали вора-рецидивиста (ВИДЕО)

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Во время допроса подозреваемый сказал, что украл из машины сумку, в которой было около 200 тысяч леев. Деньги впоследствии потратил на еду и сигареты, признался он.

Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в автомобильной краже. По данным столичной полиции, инцидент произошёл в ночь на 9 мая на улице Моара Рошие. Молодой человек разбил окно автомобиля марки Audi, который был припаркован во дворе, и украл сумку с деньгами.

В результате следственных мероприятий подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 4 лет лишения свободы.

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