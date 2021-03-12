Украденные 2 млн леев “спрятали” в криптовалюте: по делу о мошенничестве с банковскими картами задержаны ещё двое (ВИДЕО)

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Правоохранители установили, что мошенники переводили украденные деньги на свои банковские счета, после чего конвертировали через криптовалютные кошельки в биткоины или лайткоины.

По данным пресс-службы столичной полиции, в течение 2020 года преступники перевели и конвертировали в криптовалюту около 2 млн леев. В рамках уголовного дела были проведены 5 обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли 560 тысяч леев. Кроме того, были конфискованы два автомобиля.

По факту мошенничества задержаны два человека. Их поместили под арест на 30 дней. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

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