Украденные 2 млн леев “спрятали” в криптовалюте: по делу о мошенничестве с банковскими картами задержаны ещё двое (ВИДЕО)

Украденные 2 млн леев “спрятали” в криптовалюте: по делу о мошенничестве с банковскими картами задержаны ещё двое (ВИДЕО)

Правоохранители установили, что мошенники переводили украденные деньги на свои банковские счета, после чего конвертировали через криптовалютные кошельки в биткоины или лайткоины. 

По данным пресс-службы столичной полиции, в течение 2020 года преступники перевели и конвертировали в криптовалюту около 2 млн леев. В рамках уголовного дела были проведены 5 обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли 560 тысяч леев. Кроме того, были конфискованы два автомобиля. 

По факту мошенничества задержаны два человека. Их поместили под арест на 30 дней. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md