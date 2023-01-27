Указали, но не всё: двое молдаван лишились на таможне внушительной денежной суммы

Указали, но не всё: двое молдаван лишились на таможне внушительной денежной суммы

На таможенном посту “Леушены” для проверки остановили микроавтобус с прицепом, следовавший в Германию.

В автомобиле находились двое мужчин-водителей. Они рассказали, что провозят по 10 тысяч евро. Однако при досмотре в сумке одного из них таможенники обнаружили 27 450 евро.

По закону физические лица имеют право беспрепятственно перевозить наличные в национальной либо иностранной валюте на общую сумму, не превышающую 10 000 евро. В результате незадекларированные 7450 евро были конфискованы, пишет realitatea.md.

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