Беглый олигарх, бывший председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк стал невъездным в Соединённые Штаты Америки. Информацию телеканалу Jurnal TV подтвердили в посольстве США в РМ.
Известно, что Плахотнюк добровольно покинул территорию США более месяца назад. В частности, 28 августа он вылетел из Майами. Вернуться на территорию Штатов, как пишет источник, он уже не сможет.
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