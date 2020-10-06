Известно, что Плахотнюк добровольно покинул территорию США более месяца назад. В частности, 28 августа он вылетел из Майами. Вернуться на территорию Штатов, как пишет источник, он уже не сможет.

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