Указ президента: в Молдове создана Комиссия по конституционной реформе (ФОТО)

0

В честь Дня Конституции Республики Молдова Игорь Додон подписал указ о создании Комиссии по конституционной реформе. Эту тему глава государства обсудил сегодня во время встречи с Виктором Пушкашем и Думитру Пулбере, бывшими председателями Конституционного суда, видными деятелями в области права и государственного управления.

– Мы были единодушны в том, что в последние годы в области конституционной юрисдикции возникли некоторые сложности. Так, мы констатировали, что, начиная с 2010 года, несколько важных категорий специалистов и практиков в области конституционного права и государственного управления с обеспокоенностью отмечают проблему нестабильности государственной власти, институциональных блокировок, политического вмешательства в сферу конституционного правосудия. Общество и государственные институты Молдовы в недоумении от некоторых решений Конституционного суда, противоречивших тексту Конституции, отрицательно повлиявших на процесс сотрудничества государственных властей, создавших многочисленные препятствия для обеспечения стабильности молдавской политической системы и существенно способствовавших попытке узурпировать государственную власть в Республике Молдова, – отметил президент на своей странице в соцсети.

В связи с этим, а также учитывая предпосылки в виде многочисленных обращений как в его адрес, так и в адрес государственных институтов, в качестве первого шага в процессе запуска конституционной реформы в Республике Молдова Игорь Додон подписал указ о создании Комиссии по конституционной реформе, в которую войдут представители научных кругов и гражданского общества Республики Молдова.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

