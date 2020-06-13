Указ президента: в борьбе с коронавирусом будет задействована армия (ФОТО)

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Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в стране и идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, сегодня Игорь Додон подписал Указ, дающий право привлекать Национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам при осуществлении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю над распространением инфекции.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что военнослужащие уже были задействованы в данных мероприятиях во время режима ЧП. Они также обеспечивали порядок и безопасность в карантинных населенных пунктах.

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