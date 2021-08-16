Уходя, забрал чужой кошелёк: в Тирасполе поймали несовершеннолетнего воришку

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О пропаже кошелька правоохранителям сообщил 43-летний житель Тирасполя. В портмоне были банковские карты, документы и деньги.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, накануне заявитель находился в гостях у знакомых в одной из квартир дома на улице Юности. В ходе разбирательства органы правопорядка пообщались со всеми домочадцами. Под подозрение попал несовершеннолетний сын хозяина квартиры.

Как оказалось, пришедший гость оставил свои вещи в коридоре. Выходя на прогулку, 17-летний парень незаметно забрал чужой кошелёк. При помощи бесконтактной карты он купил две пачки сигарет, а потом оставил портмоне на улице, на скамейке. Пропажа пока не найдена.

Молодой человек не состоит на учёте, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Проверка по факту кражи продолжается.

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