“Уходя, гасите свет!” Premier Energy даёт советы по энергосбережению

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Жителям Молдовы рекомендуют устанавливать датчики движения для включения/выключения света, устранить все препятствия для попадания в помещение дневного света, отключать электроприборы от источника питания после их использования и т.д. Таким образом, по мнению специалистов компании Premier Energy, можно уменьшить потребление электроэнергии в месяц на 10%.

По данным компании, в условиях сложной энергетической ситуации ещё более актуальным стал вопрос сокращение потребления энергоресурсов. Именно поэтому гражданам рекомендуют искать пути экономии электроэнергии и дают следующие рекомендации:

Тем, кто работает в офисе, нужно отключать все электроприборы от источника питания в конце рабочего дня , так как некоторые из них могут продолжать потреблять энергию.

, так как некоторые из них могут продолжать потреблять энергию. В течение дня нужно максимально использовать естественное освещение и выключать свет, если в нём нет необходимости.

Выходя из кабинета, нужно обязательно отключать свет.

Тем, кто работает удалённо, советуют отключать компьютеры и гаджеты во время обеденного перерыва, занятия спортом, сна, прогулки и т.д. Если оставить компьютер подключённым к источнику питания, он продолжит потреблять электроэнергию.

Жильцам многоэтажек советуют регулярно отключать свет в подъезде, а ещё лучше подключить датчики движения для включения/выключения света

Приобретая электроприборы и различные электроустановки, важно проверять маркировку энергоэффективности.

Не оставляйте надолго открытыми двери и окна. Это позволить сохранить тепло в помещении.

Можно значительно сэкономить электроэнергию, установив термостаты на радиаторы и/или устройства для регулирования температуры в доме.

Когда вы уезжаете из дома ненадолго, всего на несколько часов, рекомендуется устанавливать температуру на 3-4 градуса ниже обычной. Если вы знаете, что будете вдали от дома примерно 24 часа, рекомендуемая температура составляет 16 градусов. Уезжая из дома более чем на 2 дня, рекомендуемая температура в помещении – 8 градусов.

Старые электроприборы потребляют много энергии, поэтому их нужно заменить.

Небольшим семьям рекомендуется купить электрочайник меньшего объёма. Заливать воды в него нужно ровно столько, сколько необходимо для одного раза.

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