Угрожали выставить интимные фото: шантажисты “выкачали” из жертвы более миллиона леев (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали трёх уроженцев Григориополя. Их обвиняют в шантаже и изготовлении поддельных документов.

В марте 2020 года члены группировки начали угрожать молдаванке, эмигрировавшей в Германию. Они грозились выслать интимные фото родственникам жертвы и вымогали деньги. В общей сложности мошенники получили около 55 000 евро.

Также выяснилось, что задержанные занимались изготовлением и продажей поддельных румынских документов.

На данный момент двое из троих мужчин задержаны на 30 суток, расследование продолжается.

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