Угрожали смертью: вымогатели выманивали у жительницы столицы 2 миллиона евро

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Прокуратура привлекла к ответственности двух мужчин за шантаж. Мошенники вымогали у жертвы 40 000 000 леев.

Основной фигурант — 53-летний мужчина, друг семьи пострадавшей гражданки. Его сообщник – 62-летний житель Кишинева. Обвиняемые присылали телефонные и письменные сообщения с угрозами в адрес потерпевшей и её дочери. Один из подозреваемых сообщил, что якобы отбывал наказание в тюрьме вместо умершего мужа жертвы и так и не получил свою долю за совершённое преступление. Таким образом, деньги мошенники требовали от супруги.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 13 до 15 лет.

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