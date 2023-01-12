Угрожали смертью и требовали 2 млн евро: полиция задержала двоих шантажистов (ВИДЕО)

Угрожали смертью и требовали 2 млн евро: полиция задержала двоих шантажистов (ВИДЕО)

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в шантаже. Злоумышленники вымогали у женщины более 40 000 000 леев.

53-летний координатор преступной группировки был другом семьи жертвы. Он вместе с подельниками передавал женщине сообщения с угрозами смерти в отношении неё и её дочери, которая находилась за границей.

Автор сообщений писал жертве, что якобы отбывал наказание в тюрьме вместо её покойного мужа, но не получил свою долю дохода, которую теперь требовал от потерпевшей.

После того, как жертва обратилась в правоохранительные органы, подозреваемых задержали. Расследование продолжается.

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