Угрожали расправой и требовали денег: в столице поймали двух шантажистов

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Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 39 и 50 лет, подозреваемых в шантаже. Согласно материалам дела, они отобрали у жертвы удостоверение личности и, угрожая расправой, потребовали вернуть вымышленный долг в размере 300 евро.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, одним из подозреваемых является администратор службы такси в Кишинёве, а второй работает в качестве водителя, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В начале марта 36-летний мужчина сообщил в полицию о неправомерных действиях подозреваемых. Пострадавший сказал, что мужчины навязали ему долг во время расторжения контракта за якобы повреждённую машину компании, а после много раз наведывались к нему домой и угрожали расправиться с ним и с его семьёй.

В результате проведённых мероприятий один из подозреваемых был задержан при получении вымогаемых денег. Позже полицейские поймали и второго. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет и штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев.

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