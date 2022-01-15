Угрожал взорвать дом: дебоширу из Каменки грозит уголовная ответственность

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Во время семейной ссоры пьяный 66-летний мужчина избил свою жену. Услышав крики, соседка вызвала правоохранителей.

Когда представители закона прибыли на место происшествия, дебошир закрылся в доме и стал грозить, что взорвёт его. Мужчина сорвал гофрированный шланг, подведённый к газовому котлу, и пустил газ. А чтобы никто не зашёл, кабель от включённого в розетку удлинителя с оголёнными концами проводов подвёл к ручке входной двери.

Перепуганная 64-летняя хозяйка дома с внуком в это время уже находилась в безопасности во дворе. Во избежание беды домовладение обесточили и перекрыли подачу газа. После этого мужчину задержали, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

В служебном автомобиле пенсионер стал оскорблять сотрудников милиции, бить ногами по двери транспортного средства.

За угрозу убийством в адрес супруги и оскорбление представителей власти гражданину грозит уголовная ответственность.

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