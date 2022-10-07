Угрожал выложить интимные фото: шантажист получил 12 лет тюрьмы

0

Решением Единецкого суда 28-летний уроженец Бричанского района был приговорён к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 000 леев.

Согласно обвинению, выдвинутому прокуратурой, мужчина завёл фейковый профиль в социальных сетях и знакомился с жертвами. У одной из потерпевших он вымогал 90 000 леев, угрожая распространением интимных фотографий и видео девушки.

На момент совершения преступления гражданин уже отбывал наказание в исправительном учреждении за аналогичные преступления. Подсудимый признал свою вину по данному делу. При вынесении приговора суд также постановил взыскать со счёта ответчика в пользу потерпевшей 65 650 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.