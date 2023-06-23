Угрожал супруге убийством гранатой: сельчанин получил полтора года условно

Угрожал супруге убийством гранатой: сельчанин получил полтора года условно

60-летний житель села Чобручи осуждён за незаконное хранение боеприпасов, а также угрозу супруге убийством.

Установлено, что мужчина хранил в своём доме патроны, взрывчатые вещества и противопехотную гранату. Во время ссоры с супругой подсудимый высказывал в её адрес угрозы убийством, при этом привёл в боевое действие гранату. Граната не взорвалась, поэтому жертв удалось избежать, пишет novostipmr.com.

Подсудимый свою вину признал в полном объёме. Слободзейский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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