Угрожал “слить” в Сеть интимные фото: в Бельцах задержали шантажиста

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Жителя Бельц задержали по подозрению в шантаже. Он потребовал у 37-летней женщины взятку, чтобы не публиковать в социальной сети информацию о её личной жизни, включая интимные фото.

За преступной деятельностью шантажиста следили в течение месяца. 31-летнего бельчанина задержали накануне во время получения второй части денег. В кармане подозреваемого была найдена пачка банкнот номиналом 50 евро, передаёт zugo.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован на 30 дней. Ему грозит штраф в размере до 117 500 леев или до 10 лет лишения свободы.

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