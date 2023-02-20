Угрожал “слить” сокровенные фото: шантажист может получить 5 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Угрожал “слить” сокровенные фото: шантажист может получить 5 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Заявление в полицию на 27-летнего уроженца Страшенского района написала 24-летняя жертва. Мужчина угрожал ей распространением интимных фотографий.

Подозреваемый убедил потерпевшую прислать ему интимные фотографии, а позже попросил в долг 3000 леев и 2300 евро. Когда женщина потребовала вернуть деньги, подозреваемый начал ей угрожать обнародованием конфиденциальной информации. Также мужчина угрожал расправой нынешнему бойфренду жертвы.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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