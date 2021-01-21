Угрожал расправой собственной сестре: нетрезвого дебошира задержали правоохранители

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35-летний мужчина приехал на рождественские праздники к сестре в Дубоссары. Вместе отправились к соседям, а в ходе застолья между приезжим и домовладельцем возник конфликт.

Гостя выставили за порог, но спустя полчаса он вернулся уже с ножом в руках. Завязалась драка, хозяин дома выбил опасный предмет и выгнал нападавшего. Когда 25-летняя сестра дебошира вернулась домой, родственник отказался пускать её в жилище, при этом угрожал физической расправой. Перепуганная женщина убежала к соседям и вызвала милицию, пишет mvdpmr.org.

Агрессивного пьяного мужчину задержали. По факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка.

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