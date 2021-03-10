Угрожал расправой и требовал денег: шантажисту “светит” 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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37-летний уроженец Бендер на протяжении двух лет шантажировал семейную пару.

Подозреваемый давно знал жертву и периодически вымогал деньги, угрожая потерпевшему расправой над его родственниками. В конце концов заявитель обратился в полицию.

Злоумышленник был задержан на месте преступления, когда приехал в Кишинёв за очередной выплатой. У мужчины есть судимость за преступления, связанные с наркотиками.

Шантажисту грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет или крупный штраф.

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