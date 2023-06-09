Угрожал расправиться в случае отказа: насильнику девочек-подростков дали 14 лет тюрьмы

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37-летний мужчина был признан виновным в изнасиловании лиц, не достигших 14-летнего возраста. Он проведёт 14 лет в колонии строгого режима.

Находясь в сельском доме своих родителей и зная, что никого из взрослых нет, подсудимый склонил к интимным отношениям двух несовершеннолетних родственниц. Мужчина угрожал подросткам расправой, и в течение лета насиловал девочек.

Гражданин не признался в содеянном. Приговор может быть обжалован.

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