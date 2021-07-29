Угрожал отвёрткой: пьяный водитель оказал сопротивление патрульным

Угрожал отвёрткой: пьяный водитель оказал сопротивление патрульным

В Каменке патрульные остановили Opel. При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. Экспертиза показала: 42-летний мужчина сел за руль пьяным.

Правоохранители приняли решение поместить автомобиль на штрафплощадку, пишет пресс-центр МВД ПМР. Автовладельцу это не понравилось: сперва он не хотел отдавать ключ от замка зажигания, а после достал отвёртку и стал угрожать физической расправой.

Нарушителя задержали с применением спецсредств. Расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md