Угрожал отвёрткой: пьяный водитель оказал сопротивление патрульным

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В Каменке патрульные остановили Opel. При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. Экспертиза показала: 42-летний мужчина сел за руль пьяным.

Правоохранители приняли решение поместить автомобиль на штрафплощадку, пишет пресс-центр МВД ПМР. Автовладельцу это не понравилось: сперва он не хотел отдавать ключ от замка зажигания, а после достал отвёртку и стал угрожать физической расправой.

Нарушителя задержали с применением спецсредств. Расследование случившегося продолжается.

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