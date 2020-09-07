Угрожал кассиру ножом и требовал денег: неадекватного мужчину поймали на месте преступления

Угрожал кассиру ножом и требовал денег: неадекватного мужчину поймали на месте преступления

51-летнего жителя столицы задержали за разбойное нападение.

2 сентября подозреваемый зашёл в продуктовый магазин на улице Чеукарь и стал угрожать работнице магазина и покупателям ножом. Мужчина потребовал выдать ему деньги из кассы. Продавцу удалось сбежать и вызвать полицию.

Злоумышленника задержали с поличным, ему назначена психиатрическая экспертиза. За содеянное нарушителю грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

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