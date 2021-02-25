Угрожал инспектору пистолетом: пьяного дебошира задержали

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Инцидент произошёл в центре Бендер. Правоохранитель заметил подозрительного человека. Мужчина с явными признаками опьянения вёл себя вызывающе.

Сотрудник правоохранительных органов сделал мужчине замечание, потребовал предъявить документы и предложил проследовать с ним в опорный пункт для выяснения личности. В ответ пьяный мужчина стал оскорблять представителя власти. С угрозой убить неожиданно достал из кармана пистолет и направил на участкового.

Инспектор в сложившейся ситуации не растерялся и сразу позвонил коллегам. Чтобы избежать паники среди горожан, он пытался успокоить неадекватного мужчину, отвлекая всё внимание на себя. К счастью, многие прохожие не успели понять, что происходит, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Передвижному экипажу вневедомственной охраны хватило двух минут, чтобы прибыть на место. Примерно столько же времени было у правоохранителей для обезвреживания и задержания подозреваемого. Личность его установили уже в УВД. Задержанным оказался 30-летний мужчина. Сейчас он находится в камере предварительного заключения.

Оружие изъято. Это шумовой сигнальный пистолет, имитированный под боевое оружие. Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.

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