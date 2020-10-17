Угрожал девушке пистолетом: в столице задержали буйного посетителя развлекательного заведения

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Мужчина направил на жительницу столицы пистолет. К счастью, все закончилось благополучно, но потерпевшая перенесла сильный стресс.

Инцидент произошёл накануне в одном из развлекательных заведений в Кишинёве. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, при нем было оружие. По неизвестной причине он направил пистолет на девушку. Сотрудник заведения сразу нажал на кнопку тревоги. На место прибыли оперативники частного охранного агентства.

Буйного мужчину и его приятеля задержали и передали правоохранителям, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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