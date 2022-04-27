Угроза взрыва: в припаркованном на дороге автомобиле произошла утечка газа

Угроза взрыва: в припаркованном на дороге автомобиле произошла утечка газа

Спасателям из Бендер поступило сообщение: на улице Ленина припаркован SEAT, вокруг ощущается сильный запах газа. Автомобиль был закрыт. Хозяина на месте не оказалось.

На место прибыли сотрудники АСП, автоинспекции и аварийной газовой службы. Спасатели оцепили место оградительной лентой. Экипаж ДПС регулировал дорожное движение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Дождавшись автовладельца, работники газовой службы проверили оборудование. Утечка газа подтвердилась. Выяснилось, что водитель в тот день произвёл установку газовой системы.

Специалисты приняли решение отбуксировать автомобиль в безопасное место для полного опустошения баллонов.

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