Угроза возникновения пожаров: в Молдове новый “жёлтый код”

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Метеорологи объявили новый “жёлтый код” из-за жары и высокого риска пожаров.

Так, в период с 22 по 29 августа на всей территории страны будет сохраняться пожароопасность (класс V) естественного происхождения.

Напомним, что в Молдове также действует “жёлтый код” в связи с жарой. Максимальная температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +33…+36°C.

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