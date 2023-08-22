Угроза возникновения пожаров: в Молдове новый “жёлтый код”

Угроза возникновения пожаров: в Молдове новый “жёлтый код”

Метеорологи объявили новый “жёлтый код” из-за жары и высокого риска пожаров.

Так, в период с 22 по 29 августа на всей территории страны будет сохраняться пожароопасность (класс V) естественного происхождения.

Напомним, что в Молдове также действует “жёлтый код” в связи с жарой. Максимальная температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +33…+36°C.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md