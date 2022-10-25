Уговорила принимать “клиентов”: сельчанка получила срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетней

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Прокуратура направила в суд дело жительницы Дондюшан, обвиняемой в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Обвиняемая познакомилась с 17-летней девушкой, у которой был маленький ребёнок. Молодая мать работала поваром, однако её заработка не хватало на содержание ребёнка. И тогда её новая знакомая пообещала жертве внушительный доход, завербовав для оказания сексуальных услуг.

Девушке снимали квартиры в Кишинёве, где она “обслуживала” клиентов. Более половины заработка присваивала обвиняемая.

После задержания обвиняемая признала свою вину. Кишинёвский суд приговорил женщину к заключению сроком на 6 лет и 8 месяцев.

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