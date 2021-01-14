Угон автомобиля попал на камеру видеонаблюдения на Ботанике (ВИДЕО)

Угон автомобиля попал на камеру видеонаблюдения на Ботанике (ВИДЕО)

Полицейские задержали двух жителей столицы в возрасте 47 и 48 лет по подозрению в угоне автомобиля.

Инцидент произошёл 10 января во дворе жилого дома на бульваре Дачия. 43-летний мужчина рассказал правоохранителям, что припарковал свою машину во дворе, а когда вышел из дома, не обнаружил её. Владельцу авто был нанесён ущерб в размере 31 500 леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Вскоре автомобиль нашли брошенным на улице Скиноаса Деал. Преступников тоже удалось быстро идентифицировать и задержать, так как они попали на камеру видеонаблюдения. Мужчины признали свою вину.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или от года до 3 лет лишения свободы.

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