Уголовные дела грозят водителям, дважды пойманным за пьяную езду

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В Днестровске автоинспекторы остановили Merсedes под управлением 36-летнего тираспольчанина. При разговоре от водителя почувствовали резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Как было установлено, пишет mvdpmr.org, в феврале прошлого года мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение.

Повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и 28-летний житель посёлка Красное. Его автомобиль Toyota остановили в соседнем населённом пункте. Согласно заключению, водитель был пьян. Как выяснилось, в конце прошлого года на него уже составляли протокол за аналогичное нарушение.

По данным фактам проводятся разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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