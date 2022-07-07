Уголовное дело за кражу 100 леев: момент преступления попал на камеру (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, который совершил уличную кражу в секторе Буюканы. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

По данным пресс-службы полиции, мужчина подошёл к кассе киоска с выпечкой. В этот момент покупательница, оплачивая свой заказ, положила на прилавок банкноту в 100 леев. Мужчина схватил купюру и сбежал.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На допросе мужчина признал свою вину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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