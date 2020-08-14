Уголовная ответственность грозит водителю за повторную езду в пьяном виде

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12 августа автоинспекторы в Рыбнице остановили автомобиль BMW. От 27-летнего водителя, предъявившего документы на проверку, исходил запах алкоголя.

Среди бумаг правоохранители не нашли водительского удостоверения. Рыбничанин был отстранён от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование подтвердило: водитель был в нетрезвом состоянии.

Оказалось, пишет mvdpmr.org, в марте 2018 года суд лишал мужчину прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На этот раз автолюбитель будет привлечён к ответственности уголовной.

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