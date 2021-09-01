Уголовная ответственность грозит сельчанину за повторное пьяное вождение

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На трассе “Тирасполь–Каменка” внимание автоинспекторов привлёк автомобиль ВАЗ. Он вилял по дороге из стороны в сторону.

Правоохранители проверили документы 27-летнего жителя Рыбницкого района: у сельчанина не было водительского удостоверения.

От мужчины разило алкоголем. Его отстранили от управления и доставили в больницу для медицинского освидетельствования. Как выяснилось, два месяца назад он был привлечён к ответственности за аналогичное нарушение, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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