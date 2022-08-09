Уголь, ива и мазут

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О том, какие альтернативы газу готовит молдавское правительство

Анастасия Погодина, info@aif.md

С 1 августа тариф на природный газ для граждан Молдовы на 4,39 лея больше, чем в прошлом месяце, – 22,99 лея за один кубометр. Власти вместо переговоров с «Газпромом» о лучшей цене заготавливают мазут, уголь и дрова.

Переговоров не будет

В сентябре, по прогнозам специалистов, цена на поставляе-мый нам газ вырастет до $1700, а это значит, что АО «Молдовагаз» запросит у НАРЭ ещё больше повысить тариф. Что будет зимой – даже страшно подумать. Действующая власть не намерена договариваться с «Газпромом», оправдываясь тем, что ради более низкой краткосрочной цены на газ придётся идти на долгосрочные политические уступки. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, они не поехали в Москву «потому что знали, что открытости не будет или мы не получим желаемого результата».

– Мы видим, что те, кто разрешает пользоваться транспортной сетью, добились лучших условий или пошли на определённые политические уступки. Все знают, что у нас есть приднестровский регион. Я считаю очень правильным, что мы настаивали на профессиональной дискуссии на коммерческих условиях и не хотели жертвовать долгосрочными интересами страны ради более низкой краткосрочной цены, – заявила Наталья Гаврилица на «Радио-Молдова».

Действующая власть не намерена договариваться с «Газпромом», оправдываясь тем, что ради более низкой краткосрочной цены на газ придётся идти на долгосрочные политические уступки.

Сомнительные альтернативы

Поэтому, вместо того чтобы договариваться о цене на газ, действующая власть расписывает, какие действия она намерена предпринять в ближайшее время, чтобы «помочь гражданам легче пережить предстоящий холодный сезон». В проекте Постановления правительства «Об утверждении мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае ограничения подачи природного газа и по подготовке к отопительному сезону 2022–2023 гг.», по которому инициированы общественные консультации, предусматривается ряд важных шагов, которые, по мнению властей, не дадут молдаванам замёрзнуть.

Правительственный ресурс Prima sursă выделил семь важных мер, которые намерено реализовать руководство страны. Помимо создания правительственной комиссии по согласованию необходимых действий и разработке мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса, если он вдруг случится, предусматривается: 1) Анализ потенциальных рисков, в случае если «Газпром» ограничит или приостановит поставки природного газа (анализируются 3 сценария: при ограничении поставки на 35%, 50% и 100%). Независимо от решения «Газпрома», будут приняты меры по снижению потребления газа в холодный период года не менее чем на 15%; 2) Увеличение числа защищённых потребителей. Включение в эту категорию всех малых и средних предприятий со среднесуточным потреблением менее 600 м³/сут., а также теплоэлектростанций, поставляющих тепловую энергию защищённым потребителям и не имеющим возможность использовать другие виды горючих материалов; 3) Увеличение и пополнение госрезервов мазута для диверсификации альтернативных природному газу источников энергии (уже подписан первый договор купли-продажи на поставку мазута в госрезерв); 4) Правительство обещает позаботиться о том, чтобы граждане, которые отапливают свои дома дровами, могли покупать древесину по доступной цене, предложив в ближайшее время План мероприятий по обеспечению населения дровами на холодный период 2022–2023 гг.; 5) В ближайшее время будут приняты меры по ввозу дополнительно не менее 100 тыс. тонн угля. Госзапас угля также будет пополняться.

А министр инфраструктуры и регионального развития считает, что российский газ также заменит древесина ещё не высаженной ивы, под которую только планируется поискать в Молдове 100 гектаров земли.