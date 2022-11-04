Угнали машину со столичной парковки: злоумышленники задержаны (ВИДЕО)

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Двое мужчин из Новых Анен и Кишинёва находятся под следствием по обвинению в угоне автомобиля.

Подозреваемые взломали замок на двери и угнали с парковки на Ботанике автомобиль Mercedes Sprinter. Установленные в этой зоне камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее.

Вскоре подозреваемых удалось задержать. Мужчинам грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

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