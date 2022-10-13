Угнали машину, чтобы сдать в металлолом: в столице задержали двух юношей

0

Полиция задержала двух молодых людей 17 и 18 лет. Их подозревают в угоне автомобиля марки Chrysler, который был припаркован на улице Чеукарь в столице. Сумма ущерба составила 60 000 леев.

По данным полиции, в результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Они заявили, что намеревались сдать машину в металлолом. До того, как их задержали, молодые люди успели сдать несколько запчастей, получив за них 4000 леев.

Юношам грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.