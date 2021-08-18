Угнали и сожгли автомобиль ради “лайков”: трое злоумышленников задержаны в столице (ВИДЕО)

Угнали и сожгли автомобиль ради “лайков”: трое злоумышленников задержаны в столице (ВИДЕО)

Правоохранители задержали по подозрению в угоне автомобиля трёх жителей столицы в возрасте 17-18 лет.

Сообщение о пропаже Nissan поступило от 42-летнего мужчины. По словам заявителя, машина была припаркована во дворе дома на улице Богдан Воевод. Сумма ущерба составила 32 тысячи леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ходе следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы. Накануне они опубликовали в соцсети видеоролик, в котором показали, как катаются, а затем сжигают угнанное авто. Нарушителей задержали.

Ранее молодые люди уже неоднократно нарушали закон. Им грозит штраф в размере до 67 500 леев или от 3 до 5 лет тюрьмы.

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