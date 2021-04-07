Угнали авто у родственника: задержаны трое (ВИДЕО)

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В конце марта 46-летний житель Дурлешт сообщил в полицию о пропаже двух транспортных средств. Ущерб пострадавший оценил в 240 000 леев.

Правоохранители вскоре установили личности подозреваемых: ими оказались 15-летний подросток и парни 18 и 20 лет. В ходе расследования выяснилось, что двое злоумышленников, будучи родственниками потерпевшего, украли ключи от машин. Их действия также зафиксировали камеры наблюдения.

Угнанные авто вернули владельцу. Правонарушители признали свою вину, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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