Угнал велосипед за 60 секунд: в столице поймали рецидивиста (ВИДЕО)

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Задержан 35-летний житель столицы, подозреваемый в краже велосипеда.

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошёл 5 февраля. К правоохранителям обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что у него украли велосипед, который был оставлен без присмотра на несколько минут на бульваре Штефана чел Маре. Сумма ущерба составила 7 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. На допросе он признал свою вину и рассказал, что продал велосипед за 400 леев. Примечательно, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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