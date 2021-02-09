Угнал велосипед за 60 секунд: в столице поймали рецидивиста (ВИДЕО)

Угнал велосипед за 60 секунд: в столице поймали рецидивиста (ВИДЕО)

Задержан 35-летний житель столицы, подозреваемый в краже велосипеда. 

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошёл 5 февраля. К правоохранителям обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что у него украли велосипед, который был оставлен без присмотра на несколько минут на бульваре Штефана чел Маре. Сумма ущерба составила 7 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. На допросе он признал свою вину и рассказал, что продал велосипед за 400 леев. Примечательно, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md